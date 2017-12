Traumachirurg: Fietshelm hoeft niet verplicht te worden

Een helm verplicht stellen op de fiets? Volgens traumachirurg Jeroen Poos is dat niet nodig in Nederland.

Naar aanleiding van een rapport van VeiligheidNL, stelde RTV Noord de vraag of de helm voor fietsers verplicht moet worden. Uit het onderzoek blijkt dat er veel fietsers op de eerste hulp belanden.

Volgens Poos is Nederland juist heel veilig voor fietsers. Er zijn fietspaden en weggebruikers houden rekening met fietsers. 'Doordat er zoveel mensen fietsen, zien we in absolute aantallen wel veel fietsongevallen.'

Elektrische fiets

Toch is het gebruik van de elektrische fiets volgens Poos wel veel gevaarlijker. 'Het is aangetoond dat de elektrische fietser vaker en ernstiger hersenletsel oploopt bij ongelukken.' De traumachirurg raadt een helm voor deze fietsers dan ook ten zeerste aan.

Verplichtstellen? 'Ik denk dat je daardoor ook landelijk een hele discussie krijgt, waar veel mensen tegen zijn. Wil je het al verplichten, begin dan bij elektrische fietsen.'

Lees ook:

- Lopend Vuur: Een fietshelm moet verplicht worden

- Traumachirurg: 'Na drie zwaargewonden in één week moest ik wel wat doen'

- Steeds meer ouderen raken gewond bij ongevallen met de fiets