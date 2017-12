Hoogleraar over brand Talen: 'De provincie maakt zich er te gemakkelijk van af'

De provincie had weldegelijk meer kunnen doen om de overlast bij afvalbedrijf A. Talen in Stadskanaal aan te pakken.

Dat stelt hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit in Groningen. Hij reageert daarmee op de stelling van gedeputeerde Nienke Homan, die stelt dat de provincie niet meer had kunnen doen aan de situatie bij afvalbedrijf A. Talen.

Te kort door de bocht

Volgens Winter is dat te kort door de bocht. 'De provincie maakt het zichzelf wel heel gemakkelijk, iets te gemakkelijk eigenlijk', zo laat hij weten. 'Er is een vergunning verleend, er is met de Omgevingsdienst een toezichthouder die toezicht moet houden. Die is er in het beginsel voor om dit soort situaties te voorkomen.'

Winter laat weten dat de provincie wél eerder had kunnen ingrijpen. 'De toezichthouder heeft voldoende instrumenten, zoals het opleggen van dwangsommen en andere beperkende maatregelen om de overlast te beperken. Het begint natuurlijk met een gesprek en het uitdelen van waarschuwingen.'

Provincie verschuilt zich

De hoogleraar bestuurskunde legt uit dat de provincie Groningen zich onterecht verschuilt achter het middel activiteitenbesluit milieurecht. 'Er zijn zeker andere beperkingen om te voorkomen dat er zich risico's voordoen.'

'Door te zeggen: 'Wij kunnen als provincie niet meer dan dit', laat de provincie zich niet als doortastende overheid zien die een burger kan en mag verwachten', besluit Winter.

Lees ook:

- Overheden wijzen naar elkaar bij handhaving op Knoalster afvalbedrijf

- Ondernemer over brand Talen: 'Provincie heeft als toezichthouder gefaald'

- Eigenaar Talen Recycling: 'Laat ze maar aantonen dat ik fout zit'

- Afvalbedrijf Talen in Stadskanaal stond al maanden onder extra toezicht