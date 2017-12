Burgemeester verzoekt restaurant om motorclub niet meer binnen te laten

Motortoerclub Tenaga in Harkstede is niet langer welkom bij het plaatselijk restaurant De Zwaaikom. Burgemeester Rein Munniksma heeft de uitbater verzocht de motorclub niet meer toe te laten.

'De burgemeester heeft dat gedaan op grond van landelijke richtlijnen', vertelt een woordvoerder van de gemeente Slochteren. 'Die schrijven voor motorclubs zoveel mogelijk te weren. We hebben de uitbater van het restaurant dringend geadviseerd gehoor te geven aan het verzoek.'

Satudarah

Aanleiding was een bijeenkomst van de motorclub in het restaurant, op een vrijdagavond in augustus. Daar waren ongeveer zestig motorrijders aanwezig. Niet alleen leden van Tenaga, maar ook van Satudarah.

'Tijdens die bijeenkomst heeft zich geen incident voorgedaan', benadrukt de gemeentelijk woordvoerder. 'En ze waren ook lang niet allemaal met de motor. Maar het restaurant staat wel midden in een woonwijk.'

Tenaga

'Tenaga' (Maleis voor 'kracht/ energie') noemt zichzelf een 'supportclub' van Satudarah, maar is wel onafhankelijk, zegt bestuurslid Siert Klein: 'Leden van Satudarah komen wel eens naar een inwijding van nieuwe leden, en dat is ook gebeurd op de gewraakte bijeenkomst, maar we hebben verder geen verplichtingen.'

'Biertje drinken'

Hij is diep teleurgesteld dat zijn club nu geen onderkomen meer heeft voor de maandelijkse bijeenkomsten: 'We kwamen daar al een kleine twee jaar vergaderen en een biertje drinken. We hebben 17 leden en er kwamen wel eens een paar mensen van buiten de motorclub bij.'

'Er is nooit een incident geweest. We hebben de indruk dat de zaaleigenaar sterk onder druk is gezet om ons te weigeren, maar we hebben niks fout gedaan.'

Andere plek

Tenaga moet dus op zoek naar een andere plek om bijeenkomsten te houden. Daarover vinden gesprekken plaats met de gemeente. Op 'ambtelijk niveau', zegt de woordvoerder van de gemeente.