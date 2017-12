Roda JC - FC Groningen in de sneeuw? Dat doet denken aan 2005

Het is december 2005. FC Groningen reist in af naar Kerkrade voor het duel in de sneeuw met Roda JC. Nu, 12 jaar later, wordt er weer sneeuw verwacht. Een groenwit déjà vu.

'We hadden de hele week al sneeuw. Dus besloten we met de trein te gaan', herinnert RTV Noord-verslaggever Theo Sikkema zich. Hij bezocht de wedstrijd destijds namens OOG TV.

Sneeuw in Limburg

'De heenreis ging nog wel, maar hoe verder we naar het zuiden gingen, des te meer sneeuw zagen we. Maar goed, het ging door en het veld was bij de aftrap nog wel redelijk bespeelbaar.'

Ook Ron Jans ziet dit voorafgaand aan het duel. 'Het veld is op het moment nog goed. Ik ben benieuwd of het gaat sneeuwen en wat we krijgen', zegt hij tegenover Talpa, dat toen de uitzendrechten van de eredivisie had.

We zijn hier niet om terug te rijden, maar om te voetballen Ron Jans - destijds trainer FC Groningen

Sneeuw, ijzel, 350 kilometer terug

'Ik maak me wel zorgen over de terugweg', bekent Jans. 'Sneeuw, ijzel, 350 kilometer terug, dat is geen pretje. Maar we zijn hier niet om terug te rijden, maar om te voetballen.'

Dus klinkt op de laatste vrijdagavond van 2005 het eerste fluitsignaal. Het groene gras wordt met de minuut witter. 'Veel sneeuw, veel wind, een glad veld', vat de commentator binnen.

De sneeuwvlokken vlogen ons om de oren Theo Sikkema - verslaggever

Ondertussen zit Sikkema op de perstribune in een hoek van het stadion. 'Het was daar niet winddicht. De sneeuwvlokken vlogen ons om de oren.'

Al in de eerste helft verandert het veld in een sneeuwweide. Met een oranje bal schiet Danny Buijs twintig minuten voor tijd de FC naast Roda JC. Pas in de herhaling is de goal echt te zien.

Er kwam een voorzet. Ik zag vrij weinig en gleed gewoon in Mark-Jan Fledderus - oud-speler FC Groningen

Nevland in de sneeuw

Bij de 1-2 hetzelfde verhaal. 'Ik zag vrij weinig en gleed gewoon in', omschrijft doelpuntenmaker Mark-Jan Fledderus zijn treffer. De 1-3 komt op naam van Erik Nevland, wiens juichmoment beter te zien is dan zijn goal.

Als het laatste fluitsignaal klinkt, dwarrelen er nog steeds dikke sneeuwvlokken neer in Kerkrade. De grootste uitdaging is nog aanstaande: hoe komen supporters, journalisten en de FC'ers weer thuis?

'We gaan gewoon naar huis'

'Er staan geen files. We gaan gewoon naar huis', hakt Jans de knoop door. 'We zijn vijf dagen vrij en als we nu overnachten hebben we nog maar vier. Ondanks deze barre omstandigheden waaronder beter niet gevoetbald kon worden, gaan we toch naar huis.'

We waren tegen vier uur 's nachts thuis Theo Sikkema - verslaggever

Ook Sikkema en de supporters doen een poging. 'De NS deed er alles aan om ons nog terug in Groningen te krijgen. Er reden extra treinen naar Nijmegen, zodat we door konden naar Arnhem en vanaf daar de laatste trein konden pakken naar Groningen.'

In de vroege ochtend thuis

Uiteindelijk glibbert iedereen veilig naar huis. Hoe laat iedereen thuis was? Sikkema: 'Ik denk een uurtje of vier/vijf in de nacht.'

Bekijk hier de sneeuwwedstrijd terug:



