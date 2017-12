Ophokken? Die klus is niet in één dag geklaard

Vanwege de ophokplicht moet ook de kinderboerderij in het Stadspark in Groningen haar pluimvee naar binnen doen. Die klus is niet in één dag geklaard.

Vrijdagmiddag hoort Margriet van der Veen dat al het pluimvee van de kinderboerderij naar binnen moet, omdat in Biddinghuizen (Flevoland) de vogelgriep is uitgebroken. Van der Veen is de hele middag samen met haar collega's bezig met het vangen van de kippen.

Lopen over hele terrein

'Het is niet zo dat je de kippen in het hok jaagt en vervolgens het luikje dicht doet', legt Van der Veen uit. 'De kippen lopen over het hele terrein en ze laten zich niet allemaal gemakkelijk vangen'.

Een voor een worden de kippen in hun hok geplaatst. Een proces dat niet al te fijn is voor de kip zelf. 'Het vangen geeft stress, maar je zet ze ook bij elkaar in een kleinere ruimte. Het zorgt ervoor dat ze met elkaar gaan vechten', aldus Van der Veen.

Het gaat vrijdag niet meer lukken om al het pluimvee van de kinderboerderij in een hok te krijgen. Dit weekend wordt er daarom hard doorgewerkt door onder andere Van der Veen.

