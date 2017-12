Deel dit artikel:











Noord Vandaag: 'Ede op één is vertrouwd en voelt goed'

'Het is toch een eer dat we in de lijst staan? Ede op één is vertrouwd en voelt goed.' Zelfs 'eeuwige nummers twee' Wia Buze en Edwin Jongedijk slapen er geen minuut minder om dat Ede Staal alle negentien edities van Alle 50 Goud op één stond.

Sterker nog: Buze en Jongedijk brengen een ode aan Ede door samen hun eigen versie van 'Het het nog nooit zo donker west' op te nemen. Wat nou als dit duet van Buze en Jongedijk opeens nummer 1 eindigt? 'Nee hoor, dat hoeft niet. We hoeven Ede niet van de troon te stoten', zegt het duo kordaat. (Vanaf 15:04) Verder in Noord Vandaag: -Alle pluimvee moet sinds vanmiddag binnen blijven. Oorzaak is de uitbraak van vogelgriep op een eendenbedrijf in Biddinghuizen. Het gaat vermoedelijk om een extreem besmettelijke versie van de ziekte. Wat betekent dit voor Groningen? (Vanaf 2:19) -Na bijna een halve eeuw komt er een eind aan de Vennenflat in Delfzijl. Vandaag is er een begin gemaakt met de sloop. (Vanaf 8:29) -De expositie 'Romantiek in het Noorden' gaat morgen in het Groninger Museum van start. Een trotse directeur Andreas Blühm vertelt hoe de vier jaar voorbereiding verliep. (Vanaf 13:02) Bekijk de uitzending van Noord Vandaag hierboven of via Uitzending Gemist.