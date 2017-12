Deel dit artikel:











Drie gewonden na frontale botsing (Foto: De Vries Media)

Bij een frontale botsing tussen twee auto's zijn vrijdagmiddag drie gewonden gevallen. Het ongeluk gebeurde in Een in Drenthe, net over de provinciegrens bij De Haspel.

De brandweer uit Haulerwijk kwam met spoed ter plaatse, net als meerdere ambulances. Alle drie inzittenden zijn door het ambulancepersoneel nagekeken. Een van de slachtoffers moest door de brandweer uit het voertuig worden gehaald. De gewonden zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De weg is enige tijd afgesloten geweest. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.