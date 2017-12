Abbingh & Co zetten Duitsers te kijk

Lois Abbingh en de Nederlandse handbalsters hebben de groepsfase van het WK afgesloten met een klinkende overwinning op gastland Duitsland. Oranje won in Leipzig de kraker tegen het buurland met 31-23.

Nederland was totaal niet onder de indruk van de ambiance in de afgeladen sporthal en kreeg het fanatieke Duitse publiek stil met flitsend handbal. Oranje leidde na rust al met 18-10 en bleef ook in de tweede helft de tegenstander domineren. De Groningse Abbingh was de topschutter met negen doelpunten.



'Klaar voor iedereen'

Abbingh was uiteraard blij met de zege: 'We waren hier al dagenlang mee bezig, deze wedstrijd wilden we echt winnen', zei ze na afloop tegen Ziggo Sport.

'Iedereen stond er, we hebben dit echt als team gepresteerd', aldus de opbouwspeelster. Abbingh maakte duidelijk dat de Nederlandse ploeg op tijd de vorm heeft gevonden op de mondiale eindronde. 'Het is nu nog afwachten wie we treffen in de achtste finales, maar ik denk dat het niet uitmaakt. We zijn klaar voor iedereen.'



'Niet te vroeg juichen'

Maar bondscoach Helle Thomsen waakte ook voor overmoed. De Deense had haar ploeg nog weinig indruk zien maken op het WK, maar stelde wel tevreden vast dat het spel tegen Duitsland in orde was.

'Het was een goede wedstrijd. De wissels pakten steeds goed uit en we scoorden vaak vanuit de snelle uitbraak, zoals ik het graag zie. Maar we moeten nog niet te vroeg juichen.'

Tegenstander?

Door de winst heeft Nederland in de poulefase zeven punten vergaard, evenveel als Duitsland. Tot welke eindklassering dat leidt in de groep, wordt pas duidelijk na het duel tussen Servië en Zuid-Korea later op vrijdag. Dan ook wordt bekend wie de tegenstander is in de achtste finales.

Nederland verraste twee jaar geleden met zilver op het WK in Denemarken.

Lees ook:

- Lois Abbingh opnieuw topscorer bij gelijkspelend Oranje

- Abbingh met één been in achtste finales WK Handbal

- Handbalsters boeken monsterzege op China, Abbingh scoort niet