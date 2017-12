Afdelingen Scheper Ziekenhuis nog niet dicht door hulp UMCG

Door hulp van twee kinderartsen van het UMCG wordt de sluiting van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde van het Scheper Ziekenhuis in Emmen een week uitgesteld.

Eigenlijk zou de kinderafdeling maandag al sluiten vanwege een tekort aan kinderartsen, maar het Scheper laat weten dat onder andere het UMCG bijspringt.

Refaja Stadskanaal

Ook de verloskamers blijven in ieder geval een week langer in gebruik terwijl het ziekenhuis naarstig naar oplossingen zoekt. Als die er niet komen, zijn zwangere vrouwen uit Emmen en omstreken vanaf maandag 18 december alsnog voor hun bevalling aangewezen op ziekenhuizen in Hoogeveen of Stadskanaal.

In heel Nederland zoekt Treant Zorggroep, waar het ziekenhuis deel van uitmaakt, naar artsen om het probleem op te lossen.

De provincie Drenthe noemde deze week de dreigende sluiting onacceptabel.

