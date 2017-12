Deel dit artikel:











Stroomstoring in Grijpskerk, Niezijl en Zuidhorn is opgelost (update) (Foto: Jos Schuurman / FPS)

In Grijpskerk, Niezijl en een deel van Zuidhorn was vrijdagavond een stroomstoring. Rond kwart voor elf was de storing opgelost.

De storing begon rond half tien in de avond en trof ongeveer zeshonderd klanten van Enexis. Het is niet bekend waardoor de storing is veroorzaakt. Arriva laat weten dat er nog geen berichten zijn over uitgevallen treinen.