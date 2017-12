'De vogelgriep kan zich snel verspreiden'

'Deze variant van de vogelgriep is heel erg ziekmakend. Het is een variant waarbij pluimvee heel erg ziek wordt en ook heel snel kan sterven.' Dat zegt Maaike van den Berg van de Dierenartspraktijk van Stad tot Wad over de landelijke ophokplicht die vrijdag is ingesteld voor pluimvee.

De ophokplicht is ingesteld, nadat op een eenden bedrijf in Biddinghuizen vermoedelijk de extreem besmettelijke variant van vogelgriep is vastgesteld. De ophokplicht geldt voor bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild.

Snel verspreiden

'De ziekte kan zich snel verspreiden. Net zoals griep bij mensen, gaat het echt om een gemene griep die zich snel kan verspreiden. Dat is heel ingrijpend voor de boer die getroffen is in Biddinghuizen, zijn buren en voor de dierenartsen die met man en macht werken om die besmetting in te dammen', vervolgt Van den Berg.

Alle dieren die commercieel gehouden worden, moeten naar binnen. 'Zij mogen niet meer buiten blijven. Op die manier wordt het contact met bijvoorbeeld watervogels van buiten voorkomen, en het risico op verspreiden van de ziekte zo klein mogelijk.'

