Ntab rijdt PR, Bosker debuteert op ploegenachtervolging

Schaatser Dai Dai Ntab uit Groningen reed vrijdagavond op de Wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City een persoonlijk record op de 500 meter: 34,26 seconden. Daarmee eindigde hij net buiten het podium.

De Nederlandse kampioen op deze afstand hield daardoor 'een beetje een dubbel gevoel over aan de race', zei hij na afloop.

Stijgende lijn

'Ik ben tevreden over mijn race, maar teleurgesteld met mijn vierde plaats. Ik heb in elk geval de stijgende lijn te pakken. Dat komt mooi uit met het Olympisch Kwalificatietoernooi over ruim twee weken.'

Marcel Bosker maakte in Amerika zijn debuut op de ploegenachtervolging. Hij reed dit onderdeel samen met Bob de Vries en Simon Schouten, omdat onder meer Sven Kramer niet in actie kwam in Salt Lake City.

Olympische kwalificatie

Bosker en co kwamen tot de tiende tijd. Dat was niet genoeg voor kwalificatie voor de Olympische Spelen, maar de snelle tijd van Nederland vorige week in Calgary bracht redding: zodoende mag Oranje toch haar titel verdedigen in Zuid-Korea.

