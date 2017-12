Zonnepanelen maken ijsclub duurzaam

Na twee jaar van klussen, boren en storten is de ijsbaan van Overschild weer helemaal bij de tijd. Met het onder laten lopen van de baan trapte men zaterdagochtend het nieuwe seizoen af.

Trots vertelt voorzitter Wilfred Stok van ijsclub Schildmeer en omstreken wat er allemaal gedaan is. 'De kantine is vervangen, de bodem is voorzien van nieuwe klei en de dijkjes zijn aangepast.

Zonnepanelen

Maar bovenal is Stok blij met de zonnepanelen, waardoor de ijsclub nu ook duurzaam is. 'Met die twaalf panelen wekken we genoeg elektriciteit op', weet de voorzitter.

De kantine bestond eerder uit een oude vrachtwagentrailer die midden in de ijsbaan stond. 'Heel gezellig, we schaatsten er omheen. Maar niet echt praktisch.' Het nieuwe gebouwtje staat aan de rand van de ijsbaan.

Negentig leden

De opknapbeurt werd mogelijk door verschillende subsidies. Stok: 'We hebben negentig betalende leden, dus daarvan moesten we het niet hebben.'

Zaterdagmiddag is de officiële opening. Het oudste lid van de ijsclub verricht dan de openingshandeling.