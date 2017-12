Tenaga verbolgen over restaurantverbod: 'Dit is een dolksteek in de rug'

'Een zeer achterbakse actie van de burgemeester.' Zo omschrijft Siert Klein van motortoerclub Tenaga in Harkstede het verbod voor zijn club om bij plaatselijk restaurant De Zwaaikom te komen.

Burgemeester Rein Munniksma van Slochteren heeft de uitbater verzocht de motorclub, met 17 leden, niet meer toe te laten. En de uitbater geeft daar gehoor aan.

Banden met Satudarah

Volgens Munniksma heeft de gemeente 'nadrukkelijk informatie gekregen van politie en justitie' over relaties van Tenaga met Satudarah. Die motorclub is omstreden vanwege criminele activiteiten.

Volgens Klein is die band zwaar overdreven. 'Als we elkaar tegenkomen is het gewoon handje schudden, een drankje doen en dan weer weg', zegt hij.

'Dolksteek in de rug'

De secretaris van Tenaga is 'zeer verbolgen' over het restaurantverbod. 'Dit is echt een dolksteek in de rug voor ons. Wij zijn nooit in aanraking gekomen met justitie.'

Klein zegt ondanks het conflict de burgemeester te hebben uitgenodigd voor een gesprek. 'En dat is inmiddels ook toegezegd.'

