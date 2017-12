Weervrouw Harma Boer: 'Zondag kans op glibberpartijen' (update)

Zondagmiddag kleurt de provincie Groningen wit. Er valt in onze provincie enkele centimeters sneeuw, voorspelt RTV Noord-weervrouw Harma Boer.

Vanuit het zuidoosten komt de sneeuw richting Groningen. Aan de eind van de ochtend gaat het beginnen met sneeuwen, en dat gaat tot minstens drie uur in de middag door. Later gaat de sneeuw over in regen. Het wordt overdag zo'n 2 of 3 graden.

Gladde wegen

De sneeuw levert niet alleen mooie plaatjes op, maar mogelijk ook overlast, zo waarschuwt Harma. 'De wegen kunnen glad worden. Als de sneeuw overgaat in regen, kan het gaan ijzelen en heb je kans op glibberpartijen.'

