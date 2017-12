Bietenboer oogst lof van buurman

Het komt wel eens voor dat boeren en burgers elkaar in de weg zitten, maar soms is de relatie ook uitermate goed. Zoals in Zeerijp bijvoorbeeld. Daar was boer Bert-Jan Huizing deze week druk bezig met het rooien van zijn suikerbieten. De omstandigheden waren goed en onder het motto 'je moet het ijzer smeden als het heet' ging hij zo lang mogelijk door om de oogst binnen te halen. <

Modder

/p>

Boer Huizing was zelfs 's nachts nog aan het werk. Aan het einde van die klus, tegen het ochtendgloren, had de bietenboer zijn bed kunnen opzoeken. Maar dat deed hij niet.

Door het heen en weer rijden met zijn landbouwmachines was de Lopsterweg bedekt geraakt met modder. Voordat Huizing naar huis ging maakte hij de weg grondig schoon. Modder kan namelijk erg glad worden en dus gevaarlijk zijn voor het verkeer.

Schoonmaken

Zijn schoonmaakactie bleef niet onopgemerkt. De volgende dag vond hij een bericht van een buurman die een paar huizen verderop woont. Daarin spreekt de schrijver zijn bewondering uit voor zijn boerenbuurman, die, zelfs na een nacht hard werken, aan anderen denkt en de moeite neemt modder op te ruimen.

'Ik hou niet zo van hedendaags veel gebruikte taaluitdrukkingen', staat er, 'maar hier is maar één woord op zijn plaats: RESPECT.

Twitter

Huizing is verguld met de actie van zijn buurman: 'Dit doet me goed, dit is hartstikke leuk'. Zo leuk zelfs dat hij het bericht via Twitter deelt. Hij maakt daarbij niet bekend wie de buurman is. Getuige de laatste zinnen van het complimenteuze bericht is dat ook niet nodig:

'Iedereen heeft tegenwoordig wel een grote mond over van alles en nog wat, daarom leek mij dit wel even op zijn plaats. We gaan er verder geen woorden aan vuil maken buurman'.

Lees ook:

- Bietencampagne gaat historisch lang door

- 'Als, dan'-scenario komt uit: bietenverwerking Suiker Unie ligt stil

- Opnieuw problemen bij Suiker Unie; bietentransport ligt stil

- Herfstwind verspreidt suikerbietenlucht over Stad