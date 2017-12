Provincie, Groningen en Ten Boer maken zich grote zorgen om Haren

De anti-herindelingsopvattingen van de gemeente Haren zorgen ervoor dat de provincie en de gemeenten Groningen en Ten Boer zich grote zorgen maken over het herindelingstraject.

Dat schrijft de provincie in een brief aan de gemeente Haren.

Bestuurlijk overleg

Haren weigert om aan te schuiven bij een bestuurlijk overleg op 12 december. Dat gesprek is er om voorbereidingen te nemen op de herindeling.

'Wij maken ons, evenals Groningen en Ten Boer, grote zorgen over de consequenties van de opstelling van uw raad en college voor het voorbereidingsproces in het belang van alle inwoners, organisaties, instellingen, bedrijven en het personeel', zo valt te lezen in de brief.

Tijd begint te tikken

Volgens de provincie moet Haren zich vanaf 1 januari 2018 gaan richten op de herindeling. De tijd begint te tikken voor Haren en de provincie is van mening dat er nu echt gehandeld moet worden. Anders zou dat ten koste gaan van onder meer de inwoners.

In de brief valt te lezen dat de gemeente stappen moet ondernemen om onder andere ICT en personeel en organisatie in de steigers te zetten in samenspraak met de mogelijke fusiepartners. De provincie vraagt om de contacten met Groningen en Ten Boer aan te halen.

Respect

Aan het Martinikerkhof hebben ze respect voor het standpunt van het 'Wassenaar van het noorden', maar moet wel de bestuurlijke verantwoordelijkheid genomen worden.

'Mocht de herindeling op de beoogde datum – 1 januari 2019 – doorgang vinden, dan dient de nieuwe gemeente operationeel te zijn.'

Lees ook:

- Wethouder Haren: 'Wij zitten niet in de werkgroepen, maar geven wel informatie'

- Haren praat ondanks verbod toch met Groningen en Ten Boer over mogelijke herindeling