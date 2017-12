'Lekker vallen' op de schaatsbaan in Appingedam

Het is niet de grootste schaatsbaan van de provincie Groningen maar misschien wel de leukste. Tenminste als je Amir en Kariem (9 jaar) uit Appingedam mag geloven.

De jongens zijn op het Leutje Winter Welvaart en daar staat - hoe kan het ook anders - ook een schaatsbaan.

Helemaal niet koud

De broers schaatsen, springen en vallen alsof hun leven er vanaf hangt. 'Het is zo leuk', lacht Amir. 'Het is kunststof en geen echt ijs, maar dat geeft niet hoor.'

Ook de twaalfjarige Maik geniet op de wintermarkt achter de Nicolaikerk. Hij is zo druk aan het schaatsen dat hij z'n trui heeft uitgedaan en met korte mouwen achtjes draait op het kunststof. 'Je kunt zo lekker glijden en het is helemaal niet koud' lacht hij.

Op de foto met de kerstman

Naast de kunstijsbaan is er nog meer te doen tijdens Leutje Welvaart. 'Je kunt bijvoorbeeld kunst kijken in de kerk, op de foto met de kerstman en luisteren naar liedjes in de muziekkapel' legt Hero Woldhuis van de organisatie uit.

Het winterfestival wordt voor de vierde keer in Appingedam georganiseerd en duurt een dag. 'Morgen kunnen mensen naar Zoutkamp, daar is dan de follow-up' lacht Woldhuis.

Meer Winter Welvaart zien? Kijk dan vanavond naar Expeditie Grunnen. Vanaf 18:00 uur te zien op TV Noord.