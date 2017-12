Keeper Sergio Padt hersteld en staat zondag onder de lat

Keeper Sergio Padt van FC Groningen is op tijd hersteld en zal zondag in Kerkrade gewoon het doel van FC Groningen verdedigen. De doelman moest vrijdag de training laten schieten wegens een griepje. Zaterdag tijdens de laatste training voor de wedstrijd tegen Roda kon hij weer volop meedoen.

De wedstrijd tegen Roda begint zondag om 12.30 uur. Trainer Ernest Faber mist zondag Ruben Jenssen (ziek), de geblesseerde Ajdin Hrustic (lies) en Kasper Larsen. Vorige week werd bekend dat Larsen vanwege een achillespeesblessure pas na de winterstop weer op het veld staat. Verder is het nog onzeker of Lars Veldwijk van de partij is. Hij heeft last van zijn nek.

FC Groningen kan zondag revanche nemen op Roda JV voor de uitschakeling het bekertoernooi. De Limburgers wonnen op 25 oktober met 3-1 van de FC.

Lees ook:

- Is Padt op tijd hersteld voor Roda-uit?

- Wie nomineren oud-winnaars tot Groninger van het Jaar 2017?

- 'Padt de beste van de eredivisie? Nee, eerder top vijf'