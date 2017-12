Holding Bert ten Hove op rand van faillissement, tientallen banen in gevaar

De holding van Bert ten Hove in Farmsum heeft deze week uitstel van betaling gekregen. Minstens 40 banen komen hierdoor in gevaar. Onder de holding vallen onder andere Eemsmond Office Facilities, Bel Groep Groningen en Eemsmond Workjob.

Een bewindvoerder zal op korte termijn gaan onderzoeken of het haalbaar is om het faillissement van de holding en de bedrijven die daaronder vallen af te wenden.

Verschillende bedrijven

Uit gegevens van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat er ongeveer veertig mensen in dienst zijn van de holding, verspreid over verschillende bedrijven. Bij Eemsmond Office Facilities gaat het om vijftien banen. Dit bedrijf houdt zich onder andere bezig met advisering van managers en is groothandelaar voor bedrijfsmeubels.

Bij Bel Groep Groningen Financieel Maatwerk zijn 21 mensen in dienst. Dit bedrijf is een callcenter en houdt zich bezig met assurantie- en levensverzekeringen. Ook bij Eemsmondworkjob B.V. zijn volgens de KvK twee mensen aan het werk.

Schulden

Uit jaarrekeningen over 2015 en 2014 blijkt dat de holding een begroting heeft van ongeveer 3,4 miljoen euro in 2015. In datzelfde jaar had het bedrijf ruim een miljoen aan schulden, en had het ongeveer anderhalf miljoen euro nog tegoed van anderen.

Opvallend is dat de schulden in 2015 het dubbele zijn van het jaar ervoor. In 2014 had het bedrijf voor ruim vijf ton aan schulden uitstaan. Cijfers over 2016 en 2017 zijn niet beschikbaar.

Niet bereikbaar voor commentaar

De bewindvoerder zegt dat hij maandag pas een toelichting wil geven. Ten Hove zelf is niet bereikbaar voor commentaar en belt niet terug.

Schaatsploeg

Ten Hove is de man achter assurantiekantoor VPZ, dat een eigen schaatsploeg had van 2000 tot 2010. Verschillende schaatsers van de ploeg lieten zich zien op de Olympische Spelen van 2010. Na het olympische seizoen werd de schaatsploeg opgeheven.

