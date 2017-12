Verkocht voor het goede doel: de kerstboom van Rob

Het was een spannende strijd zaterdagmiddag: wie biedt het meeste geld voor de kerstboom van Rob. De kerstboom werd geveild voor het goede doel: het Ronald MC Donaldhuis in Groningen.

Het logeerhuis voor ouders, broers of zussen van zieke kinderen moet worden verbouwd en daar is veel geld voor nodig. Collega Edwin Pasveer (Edwin op Noord) is daarom een kalenderactie begonnen om te helpen en Rob deed een duit in het zakje.

Na een spannende strijd bood restaurant Garnwerd aan Zee de meeste duiten. Hoeveel dat precies is, zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen:

- De kerstboom van Thesinge;

- Lutje WinterWelVaart in Appingedam;

- Hoe is het met onze Ido;

- Een te kleine auto (of een te grote boom) in Slochteren;

- Dat en nog veel meer in Expeditie Grunnen.

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!