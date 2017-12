Deel dit artikel:











Just Vink van Theater te Water moet voet missen na ongeluk bij sluis (Foto: Martin Nuver/112Groningen)

Just Vink van Theater te Water is de man die donderdag zwaargewond raakte bij een ongeluk met zijn schip in de Oostersluis in Groningen.

Dat meldt het Dagblad van het Noorden. Vink verloor zijn voet, nadat deze tijdens het aanleggen van zijn schip 'De Verwondering' was blijven steken in een aantrekkende tros. Hij en zijn zoon konden ernstigere gevolgen voorkomen door intuïtief en snel te handelen. De twee waren onderweg naar Winterwelvaart in Zoutkamp voor een optreden onder de vlag van Podium Verwondering. Ze hopen dat dit door kan gaan. Theater te Water nam vorig jaar afscheid, na 33 jaar. 'Ik word ouder en moet erkennen dat ik minder energie heb. Dat is de reden om ermee te stoppen', zei Just Vink destijds. Lees ook: - Man komt tussen wal en schip terecht

