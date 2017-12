Gewonde na aanrijding op N996 bij Winsum

Na een aanrijding door een automobilist is zaterdagmiddag een oudere man gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Onderdendamsterweg (N996) en de Nieuwstraat in Winsum.

De man wilde op de fiets de straat oversteken, toen de bestuurder van de auto hem vermoedelijk over het hoofd zag. De fietser raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren.

Gevaarlijke weg

De gemeente Winsum besloot om een nieuwe weg tussen de N361 en de Onderdendamsterweg in Winsum voorlopig niet aan te leggen. 'Dat er nu een gevaarlijke situatie blijft is onacceptabel. We hadden gehoopt op een veilige weg', zei Wian Bulthuis namens de belangengroep van de buurt eerder deze week.

