Donar wint ruim van koploper Leiden

De basketballers van Donar hebben zaterdagavond de koploper in de eredivisie, ZZ Leiden, een flinke tik uitgedeeld. De Groningers wonnen in MartiniPlaza voor 3.500 toeschouwers met 91-69.

Eerste kwart

In het eerste kwart liep Donar gelijk flink uit op Leiden. Op een gegeven moment stond het zelfs 21-2, aan het einde van de eerste tien minuten 28-10 in Gronings voordeel. Halverwege was de voorsprong voor de ploeg van coach Erik Braal opnieuw indrukwekkend: 46-23.

Zege niet in gevaar

Leiden kon pas in het derde kwart de thuisploeg enigszins bijbenen. Het werd in dit kwart 21-21, totaalstand 67-44. In het laatste kwart kwam de zege van Donar geen moment meer in gevaar. Topscorer aan de kant van Donar was Evan Bruinsma met 22 punten. Hij pakte tevens 14 rebounds.



Verlies in Leiden

ZZ Leiden is de enige ploeg die Donar dit seizoen in de competitie wist te verslaan. Donar verloor begin oktober in Leiden. Het werd toen 75-63.



Stand

Donar blijft tweede in de eredivisie met zestien punten uit tien wedstrijden. Leiden heeft evenveel punten, maar een wedstrijd minder gespeeld.



Bekerduel

Dinsdagavond speelt Donar thuis voor het bekertoernooi tegen BAL uit Weert.

