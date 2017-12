Deel dit artikel:











Lycurgus heeft geen moeite met Rijswijk en blijft koploper Lycurgus viert de overwinning archiefbeeld (Foto: JK Beeld)

De volleyballers van Abiant Lycurgus blijven ongeslagen koploper in de eredivisie na de 3-0 overwinning zaterdagavond tegen Inter Rijswijk. De setstanden in Rijswijk waren 25-20, 25-15 en 25-19 in het voordeel van de Groningers.

Weinig moeite De ploeg van coach Arjan Taaij heeft uit elf wedstrijden 32 punten verzameld en heeft een voorsprong van zeven punten op nummer twee Seesing Orion. De wedstrijd in Rijswijk duurde ruim een uur. De gasten hadden weinig moeite met de thuisploeg die voorlaatste staat in de competitie met slechts zeven punten uit elf duels. Programma Komende woensdag staat voor Lycurgus in Hengelo de kwartfinale van de beker op het programma tegen Webton Hengelo. Lees ook: - Lycurgus verliest met 3-0 van Düren

