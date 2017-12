Den Hertog pakt derde plek in Deventer, Post net naast podium

Marathonschaatser Sjoerd den Hertog uit Groningen is zaterdagavond tijdens de zevende wedstrijd meetellen om de KPN Marathon Cup in Deventer derde geworden. Groninger Robert Post sprintte naar de vierde plek, winnaar werd Evert Hoolwerf.

Grote kopgroep

In een spannende wedstrijd over 125 ronden op ijsbaan de Scheg in Deventer onstond er na een saaie beginfase een grote kopgroep van achttien rijders. Den Hertog en Post slopen prima mee in de ontsnapping en tien ronden voor het einde moest de rest van het peloton voortijdig afsprintten.

Teruggehaald

De laatste tien ronden werden bevochten door de koplopers. Den Hertog probeerde het nog met een ontsnappingspoging, maar werd teruggehaald. In de eindsprint leek Post op rozen te zitten op de derde positie.

Voorbij gereden

Toch werd hij in het laatste rechte stuk nog voorbij gereden. Ook Den Hertog leek voor de overwinning te kunnen gaan, maar kon het gat met winnaar Evert Hoolwerf net niet meer dichten.

Derde en vierde

Hoolwerf rekende op de finish af met de nummer twee in de wedstrijd Crispijn Ariëns en won zijn derde wedstrijd van dit seizoen. Het brons was dus voor Den Hertog, Post moest genoegen nemen met de vierde plek. Koploper in het algemeen klassement blijft Crispijn Ariëns.

