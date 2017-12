Daan wint van Joris in tweelingstrijd

Het tafereel in de middencirkel spreekt boekdelen. Twee voetballers omhelzen elkaar. Aan de lichaamstaal is duidelijk te zien wie er gewonnen of verloren heeft.

Winterse pot voetbal

Het is een minuut na het einde van een winterse pot voetbal op Corpus den Hoorn. FC Groningen onder 17 heeft net verloren van de leeftijdsgenoten van Ajax. De cijfers zeggen voldoende, 6-1 voor de Amsterdammers.

Doel

Daan Reiziger staat bij Ajax in het doel. Zijn tweelingbroer Joris en speelt op het middenveld bij FC Groningen. 'Ik zei tegen hem 'goed gespeeld', maar hij keek me niet eens aan. Daar kan ik natuurlijk niet zoveel mee.' zegt de doelman met een brede glimlach.

Niet meer in hetzelfde team

Het is het tweede seizoen dat het duo niet meer in hetzelfde team speelt. Daan zag zijn kans schoon en vertrok van Groningen naar Amsterdam. Joris is minder ambitieus. 'Ik heb het naar m'n zin bij FC Groningen, en bijvoorbeeld naar Ajax zag ik niet zo zitten. Ik vind het fijn hier.' Hetzelfde geldt voor Daan bij Ajax. 'Ik probeer het eerste te halen.' De tweeling begon met voetbal bij Be Quick 1887.

Honderduit

De twee praten wel honderduit als ze eenmaal opgewarmd uit de kleedkamer komen. Joris heeft de onthutsende nederlaag nog niet kunnen verwerken, maar is wel strijdbaar. 'We moeten nog naar Amsterdam. Dan moeten we daar maar winnen.

