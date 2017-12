Ntab snelt in persoonlijk record naar derde plaats in Salt Lake City

Schaatser Dai Dai Ntab uit Groningen sprintte zaterdag bij wereldbekerwedstrijden in het Amerikaanse Salt Lake City na de derde plaats in een persoonlijk record van 34,15 seconden.

Zilver voor Verbij

Landgenoot Kai Verbij knokte zich naar een tweede plaats in 34,13 seconden, het goud ging naar de Rus Roeslan Moerasjov die zegevierde in de derde snelste tijd ooit gereden: 34,02.

Eerste plak

De Nederlands kampioen op de 500 meter Ntab behaalde zaterdag zijn eerste plak dit seizoen in het wereldbekercircuit. 'Maar ik reken mezelf nog niet rijk', zei de Groninger na afloop voor de camera's van de NOS. 'Ik wil doorgaan op de weg naar boven.'

Onderlinge marges klein

'Eind deze maand is het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf. Daar moet ik top zijn. Want de onderlinge marges zijn heel klein. Je kunt aan alles zien dat we in een olympisch seizoen zitten,' analyseert Ntab.

