Plannen voor biografie en Waddenfilm winnen Hendrik de Vriesstipendium

Nick ter Wal en Koos Buist hebben het prestigieuze Hendrik de Vriesstipendium 2017 voor respectievelijk Literatuur en Beeldende Kunst gewonnen. Zij kregen hun prijs zaterdagavond uitgereikt.

Het stipendium wordt elk jaar toegekend. Het is een aanmoedigingsprijs voor jonge, Groninger kunstenaars en schrijvers. De winnaars ontvangen elk een bedrag van 6.000 euro, waarmee zij hun ingediende plannen kunnen realiseren.

Dubbele prijs

In tegenstelling tot voorgaande jaren richt het stipendium zich niet meer afwisselend op beeldende kunst en literatuur, maar reikt de gemeente Groningen vanaf nu elk jaar een stipendium voor beeldende kunst én literatuur uit.

Biografie

Nick ter Wal wil met het stipendium een schrijversbiografie over Ferdinand Langen maken.

Ferdinand Langen was een schrijver, die vroegtijdig ophield met schrijven om in plaats daarvan de marketing in te gaan. Dit speelde zich af in de jaren 60, dus Langen was destijds een pionier.

Zijn bevindingen wil Ter Wal opschrijven op de typemachine van Ferdinand Langen, die hij van de schrijver heeft geërfd.

Fantasierijke film

Koos Buist wil met de prijs een fantasierijke en exploratieve film maken over onze natuurlijke omgeving en geschiedenis: de Wad Indianen, een imaginair oervolk van waddenbewoners die het land aan weerskant van waar nu dijken liggen bewoonden.

De (kunst)werken, die Buist als decor gebruikt, zijn van materialen die zichzelf opruimen of daadwerkelijk een rol kunnen gaan spelen in de inrichting van de ruimte. Hiervoor wil hij samenwerken met de Waddenvereniging.

