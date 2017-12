Van minuut tot minuut: FC Groningen speelt met 2-2 gelijk tegen Roda JC

FC Groningen speelt vanmiddag de uitwedstrijd tegen Roda JC in Kerkrade. Het duel tegen de nummer voorlaatst in het Parkstad Limburg stadion begint om 12:30 uur.

Volg het duel via onderstaand liveblog of via de uitzending van FC Groningen live

De opstellingen:

FC Groningen:

Padt; Te Wierik, Memisevic, van Nieff, Warmerdam; Bacuna, Reis, Doan; Idrissi, Van Weert, Drost.

Roda JC:

Jurjus; Dijkhuizen, Kum, Vansteenkiste, Ndenge; Auassar, El Makrini, Gustafson, Engels; Schahin, Rosheuvel.

Scheidsrechter: Pol van Boekel

#rodgro