PvdA stelt vragen over laatste trein naar Winschoten: 'Half uur maakt echt wat uit'

De Partij van de Arbeid gaat vragen stellen aan gedeputeerde Gräper (D66) over de beslissing van Arriva om de laatste trein naar Winschoten voortaan een halfuur eerder te laten vertrekken uit Groningen.

Dat zegt fractievoorzitter Gert Engelkens.

'Half uurtje maakt echt wat uit'

'Er zijn veel mensen die werken of studeren in de stad. Ik ben onaangenaam verrast dat de treinen nu een half uur eerder teruggaan, ook de laatste trein. Zo'n half uur maakt echt wat uit voor deze mensen', zegt Engelkens.

Krimpgebied

Engelkens doelt erop dat het Oldambt een krimpgebied is. 'Daarvoor is deze beslissing een enorm slecht teken', zegt hij. 'We hebben het woord krimp altijd voor in de mond, en vinden mobiliteit in dat kader enorm belangrijk. We doen er ook alles aan. Als je dan hoort dat de trein een half uur eerder teruggaat naar Oost-Groningen bevordert dat de krimpaanpak niet.'

Vragen

Engelkens wil allereerst van gedeputeerde Gräper weten of ze op de hoogte is van de wijziging in de dienstregeling. 'En of ze op de hoogte is van de negatieve consequenties die dit heeft voor reizigers uit Oost-Groningen.' Verder wil Engelkens ook weten wat Grapers oplossingen voor het probleem kunnen zijn.

Heel wat meer mensen in trein naar Winschoten

Engelkens verbaast zich over de redenatie van Arriva om door de wijizigingen de aansluiting op treinen in het Duitse Leer te verbeteren. 'Arriva zegt ook dat het gekeken heeft naar het aantal reizigers. Als je kijkt naar het aantal reizigers dat 's avonds, maar ook de hele dag door met de trein gaat, dan zitten er heel wat meer mensen in de trein naar Winschoten dan in de trein naar Veendam. De argumentatie van Arriva begrijp ik niet helemaal.'

