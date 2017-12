FC Groningen komt in winters Limburg niet verder dan 2-2 gelijkspel tegen Roda

FC Groningen heeft zondagmiddag met 2-2 gelijkgespeeld tegen Roda JC. De ploeg van coach Ernest Faber kwam terug van een 2-0 achterstand. Spits Tom van Weert scoorde voor rust de aansluitingstreffer en na rust uit een strafschop.

Hevige sneeuwval

Gezien de hevige sneeuwval was het vooraf lang onzeker of het duel door kon gaan in het Parkstad Limburg stadion. Vrijwilligers en tractoren maakten het veld zo goed als mogelijk bespeelbaar en scheidsrechter van Boekel liet aftrappen. Er werd gespeeld met een oranje wedstrijdbal.

Geen scherpte

De gasten leken totaal niet met de omstandigheden om te kunnen gaan. Roda was veel scherper, speelde opportunistisch. Groningen probeerde het voetballend op te lossen hetgeen met de winterse omstandigheden onbegonnen werk was.

Twee goals Gustafson

Gustafson kwam in de eerste 35 minuten twee keer tot scoren. De Zweed maakte na een kwartier de 1-0 nadat hij het alertste reageerde op een rebound die Padt moest weggeven na een schot van Schahin.

Memisevic in de fout

Bij de tweede treffer ging centrale verdediger Memisevic gruwelijk in de fout. De Bosniër liet zich veel te simpel aftroeven door Gustafson die met een prachtige boogbal van 35 meter Padt wist te kloppen.

Onverwachte goal

Groningen had niets te vertellen, maar kwam in de 37e minuut onverwacht terug in de wedstrijd. Een goede steekpass van Warmerdam bereikte Drost die de bal perfect in de loop van van Weert schoot. De spits kon van dichtbij niet missen: 2-1.

Wedstrijdbeeld kantelt

Na een uur spelen kantelde het wedstrijdbeeld volledig. Ausassar moest aan de noodrem trekken in een duel met van Weert. De aanvoerder van Roda raakte hem heel licht, maar was de laatste man en onthield de spits van FC Groningen een directe scoringskans.

Gelijkmaker van Weert

Van Boekel gaf Auassar rood en van Weert schoot de penalty achter doelman Jurjus. Groningen had nog een half uur om de man meer situatie uit te spelen, maar was erg slordig in balbezit en wist nauwelijks uitgespeelde kansen te creëren.

Geen slotoffensief

De FC probeerde nog tot een slotoffensief te komen, maar Roda JC bleef zonder grote problemen op de been. FC Groningen stijgt dankzij dit gelijkspel naar de twaalfde plaats in de eredivisie met zestien punten uit vijftien duels. Aanstaande woensdag staat de thuiswedstrijd tegen PSV in het Noordlease stadion op het programma.

