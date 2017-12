Van Weert: 'Dit had niet veel met voetbal te maken'

FC Gronigen-spits Tom van Weert zorgde er zondagmiddag in een winters Kerkrade voor dat de gasten toch nog met een punt naar huis gingen. Hij scoorde beide Groninger treffers in het 2-2 gelijkspel tegen Roda JC.

Rare dag

'Ja die eerste helft had niet veel met voetbal te maken, een rare dag' aldus van Weert. 'De bal gleed meer dan rolde en je had constant sneeuw in je gezicht. Roda ging echter veel beter met de omstandigheden om, we kwamen er in de sneeuw totaal niet aan te pas. We probeerden te voetballen omdat dat ons concept is en slaagden er niet in om dit snel om te zetten.'

Geen winnende treffer

'Het was één helft in de sneeuw en één helft op gras, zo voelde het,' vervolgt van Weert zijn verhaal. 'Wat blijft hangen is dat je een half uur met een man meer speelt en de winnende treffer niet weet te forceren. We hebben dat niet goed uitgespeeld. Natuurlijk is het lekker dat ik twee goals maak, jammer dat de derde niet viel. Ik kreeg hiervoor twee kansen, maar het lukte net niet.'

