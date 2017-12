Deel dit artikel:











Nijland: 'Onverantwoord om onder deze omstandigheden te voetballen' Algemeen directeur van FC Groningen Hans Nijland archiefbeeld (Foto: JK Beeld)

Algemeen directeur van FC Groningen Hans Nijland was na afloop van de wedstrijd tegen Roda JC, 2-2, duidelijk met zijn mening dat het duel in Kerkrade eigenlijk niet door had mogen gaan.