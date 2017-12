Dit is het cijfer van de supporters voor de FC vs Roda JC

FC Groningen speelde zondagmiddag in een winters decor met 2-2 gelijk tegen Roda JC. De ploeg van coach Ernest Faber knokte zich terug van een 2-0 achterstand door twee goals van spits Tom van Weert.

Stem

We vroegen jullie, supporters je stem uit te brengen. Welk cijfer gaf jij aan de FC? Het gemiddelde cijfer na het duel met Roda JC was 4,93 oftewel 'Mwoah. Het was het nét niet'.

Er werden in totaal 943 stemmen uitgebracht.

Kijk hieronder hoe er gestemd is:

Thuis tegen PSV

Op woensdag 13 december vragen wij jullie wederom om jullie mening. FC Groningen speelt dan de thuiswedstrijd tegen PSV. Het duel in het Noordlease stadion begint om 18:30 uur.

Lees ook:

- FC Groningen komt in winters Limburg niet verder dan 2-2 gelijkspel tegen Roda

- Van Weert: 'Dit had niet veel met voetbal te maken'

- Nijland: 'Onverantwoord om onder deze omstandigheden te voetballen'