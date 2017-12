Expeditie Grunnen: Even de handen opwarmen met een oliebol

De verwachte sneeuw bleef lang uit, maar uiteindelijk begint het toch echt te sneeuwen. 'Je zou maar in dit weer buiten moeten werken', dacht Rob Mulder. Daarom bracht hij even een zak oliebollen naar de harde werkers van Circus Renz Berlin.

Een pauze tussen het werken door, dat kan wel even. Daarna weer snel aan het werk, de circustent moet 23 december helemaal klaar zijn voor gebruik, dan trapt Circus Renz haar kerstshow af.

Wat het team verder allemaal tegen komt? Dat zie je vanavond in Expeditie Grunnen.

Ook in Expeditie Grunnen:

- Komt er een standbeeld van Piet Fransen naast het Noordlease Stadion?

- Slachtvisite in Oldekerk;

- Ook struisvogels worden opgehokt, in Boerakker;

- Het NK Klunen op de Vismarkt in Groningen;

- Dat en nog veel meer in Expeditie Grunnen.

Expeditie Grunnen bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie Grunnen?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek!

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!