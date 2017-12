Aardbeving van 2.1 in 't Zandt

In 't Zandt was zondagmiddag om 17.48 uur een aardbeving van 2.1 op de schaal van Richter.

De aardbeving was volgens het KNMI op een diepte van 3 kilometer. Afgelopen woensdag was er ook een aardbeving in 't Zandt, met een kracht van 1.8 op de schaal van Richter.

