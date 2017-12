Dik persoonijk record Ntab op 1000 meter

Dai Dai Ntab uit Groningen heeft de vierde wereldbeker schaatsen in Salt Lake City met een goed gevoel afgesloten. De 23-jarige sprinter van Team Plantina reed op de 1000 meter in de B-divisie een dik persoonlijk record.

Hij finishte als derde in 1.08,41. Daarmee was Ntab ruim een seconde sneller dan zijn oude persoonlijke toptijd van 1.09,70.

Ntab verbeterde op de Utah Olympic Oval ook al twee keer zijn persoonlijke record op de 500 meter. Hij reed in de A-divisie op vrijdag de vierde tijd (34,26) en op zaterdag de derde tijd (34,15).

