Twee doden aangetroffen in Haren; politie sluit ongeval of misdrijf uit (update)

Zondagavond rond 19.00 uur zijn twee overleden personen aangetroffen in een woning aan de Westerse Drift in Haren. De politie sluit een misdrijf of een ongeval uit.

In de woning woont een ouder echtpaar. Ooggetuigen hebben gezien dat een oudere vrouw is meegenomen door de politie. Het is onduidelijk wat haar rol is.

Buurtbewoners geschrokken

'De Westerse Drift is vrij lang, dus waar zou dat dan toch ergens zijn? Al snel hoorden we van de buren dat het twee huizen was. Dat was wel even schrikken, dat is niet alledaags', zegt omwonende Oscar Keet.

Buurvrouw Sarina de Haan: 'Ik heb eigenlijk alleen gezien dat er een ambulance en later politie stond. Ik vond het bizar, ik weet dat er twee oudere mensen zijn die beide tegelijk zijn overleden. Dat vind ik beetje een rare situatie.'

Onderzoek

Rond tien uur in de avond was de technische recherche klaar met het onderzoek op locatie. Het onderzoek gaat op het bureau verder.