Arriva schrapt ook avondtreinen tussen Winschoten en Groningen (Foto: Jos Schuurman/FPS)

Vervoersmaatschappij Arriva schrapt ook in het aantal treinen dat 's avonds van het Oldambt naar Groningen rijdt. Reden er tijdens de oude dienstregeling nog elf treinen na de avondspits, in de nieuwe dienstregeling zijn daar nog negen van over.

Geschreven door Marten Nauta

Het schrappen van de treinen gaat ten koste van de halfuursdienst die tussen plusminus 21.45 en 23.30 uur gold. Vrijdag- en zaterdagavond

Alleen op vrijdag- en zaterdagavond komt daar een extra trein bij, die om 1.12 uur uit Bad Nieuweschans vertrekt. Op die avonden gaat er ook een extra trein van Groningen naar Scheemda, Winschoten en Bad Nieuweschans. Reizigers die op die avonden met de laatste trein naar Veendam willen, moeten in Zuidbroek overstappen.



De trein die (alleen op vrijdagavond) om 0.33 uur van Groningen naar Veendam reed, komt met ingang van de nieuwe dienstregeling ook te vervallen.

Nieuwe dienstregeling Zondag ging de nieuwe dienstregeling in. In die nieuwe dienstregeling zijn de vertrektijden van treinen tussen Groningen en Winschoten met een half uur vervroegd. Dat heeft tot gevolg dat de laatste trein in de richting van Winschoten op zondag- tot en met donderdagavond voortaan een half uur eerder vertrekt. Lees ook - PvdA stelt vragen over laatste trein naar Winschoten: 'Half uur maakt echt wat uit'

