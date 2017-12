Burgemeester Rodenboog maakt zich zorgen over toename bevingen

De bodem rondom het gasgebied van Loppersum was lange tijd rustig. Maar de decembermaand is nog niet op de helft en er zijn al vier aardbevingen geweest.

Burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum maakt zich zorgen over de toename. 'Zeker gezien het versterkingsprogramma dat steeds meer vertraging oploopt.'

Toename bevingen is opmerkelijk

Begin december waren er in 't Zandt en Zeerijp drie bevingen met een kracht van tussen de 1.3 en 1.8 op de schaal van Richter. Zondagmiddag registreerde het KNMI opnieuw een beving met 2.1 op de schaal van Richter.

De toename is opmerkelijk, omdat sinds een besluit van de Raad van State in november 2015 de gaswinning rond Loppersum stilligt. Volgens Rodenboog worden deze bevingen mogelijk veroorzaakt door drukverschillen in de bodem. Ten zuiden van het gasveld wordt namelijk nog gas gewonnen.

Gaskraan moet verder dicht

Volgens de burgemeester betekent de toename van bevingen dat de huidige hoeveelheid van 21,6 miljard kuub gas dat wordt gewonnen nog steeds te veel is voor het Groningen-veld. Naast Loppersum is er ook een toename van bevingen in de omgeving van Appingedam.

'Dit is een teken dat de kraan verder dicht moet', zegt Rodenboog. De burgemeester wil opheldering over de toename en trekt aan de bel bij het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

