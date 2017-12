Glijpartijen in Stad en Ommeland door sneeuw

De sneeuwval heeft voor verschillende glijpartijen gezorgd in onze provincie. Voorzover bekend heeft dat alleen maar materiële schade opgeleverd.

Op de N366 tussen Veendam en Ter Apel is maandagnacht omstreeks drie uur ter hoogte van Ter Apel een vrachtwagen geschaard en in de sloot beland. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij.

Omgeleid

De weg is afgesloten wegens bergingswerkzaamheden. Het verkeer wordt vanaf Musselkanaal omgeleid. De verwachting is dat de weg rond 8.00 uur weer vrijgegeven wordt.

Drie auto's

Op de Stadsweg in Appingedam gleden drie auto's in de sloot. Op die plek was het extreem glad.

Vast in de sneeuw

Op de Vossenburglaan in Stad kwam een bus van vervoersmaatschappij Qbuzz vast te zitten in de sneeuw. Een bergingsbedrijf moest er aan te pas komen om de bus waarin geen passagiers zaten, weer vlot te trekken.