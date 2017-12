Deel dit artikel:











Auto spint op spekglad viaduct en botst op twee auto's (Foto: Johan Wildeboer/112 Groningen)

Op de noordelijke ringweg in de stad Groningen is maandagmorgen een auto tegen twee andere auto's gebotst. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Door het ongeluk ontstond er een file tot aan Zuidwolde. Spinnen Volgens ooggetuigen begon een auto te spinnen en raakte daarbij twee andere auto's. Het viaduct over het Van Starkenborghkanaal schijnt spekglad te zijn. Eén auto moest worden weggetakeld.