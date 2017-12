Kinderopvang gaat dinsdag eerder open en zet extra personeel in

Kinderopvang Kids2b met zestien locaties in onze provincie, gaat dinsdag vanwege de staking in het basisonderwijs eerder open.

Normaal gaan de vestigingen open als de scholen dichtgaan, maar ze openen nu om 13:00 uur de deuren. Leerkrachten gaan dinsdag staken voor loonsverhoging en een lagere werkdruk.

Maximaal 480 kinderen

Directeur Lenie van der Werf van Kids2b: 'Normaal vangen wij op dinsdag vierhonderd kinderen op. Wij verwachten nu twintig procent extra en dat kunnen we goed aan. Maar ouders konden ons tot zondag mailen en wij gaan straks alle mails openen. Dan zullen we zien of we het rond kunnen krijgen.'

Extra personeel

Kisd2b heeft voor extra personeel gezorgd. 'Personeel van de peuteropvang en de dagopvang wordt 's middags extra ingezet. Er wordt nog sneeuw verwacht, dus we hopen dat de kinderen lekker buiten kunnen spelen. We maken er een gezellige middag van', zegt Van der Werf.

Lees ook:

- Leraren in basisonderwijs gaan volgende week definitief staken

- Leraren basisscholen staken voor meer salaris en minder werkdruk