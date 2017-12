Deel dit artikel:











Wie brengt al vijftig jaar de kerstboom naar de Grote Markt? (Foto: Rob Mulder/RTV Noord) (Foto: Rob Mulder/RTV Noord)

Vorig jaar had het de vijftigste keer moeten zijn dat hij de kerstboom naar de Grote Markt in Stad reed, maar hij was ziek. Inmiddels is Martin Jansema van Wagenborg met pensioen, maar hij mocht maandag toch in alle vroegte de enorme boom naar zijn plek brengen.

Geschreven door Eveline Jonkers

'Nu echt voor de vijftigste keer', zegt Jansema. 'Dat pakt niemand me af.' Minder mooi De kerstboom komt dit jaar uit Pekela. 'Die van vorig jaar was mooier', oordeelt Jansema. 'Die kwam uit Scheemda. Maar ja, je kunt niet elk jaar zo'n mooie boom hebben.' Is dit dan echt de laatste boom die Jansema naar de Grote Markt heeft gereden? 'Dat durf ik niet te zeggen', lacht hij. Want ook al is hij met pensioen, deze klus vindt Jansema gewoon té leuk om aan iemand anders over te laten. Lees ook: - Pekelder spar gaat 'met beleid' op weg naar laatste bestemming

