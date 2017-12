Provincie steunt de SER: 'Belangrijk dat we elkaar indringend blijven spreken'

De toekomst van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland staat onder druk. De adviseur van noordelijke overheden, krijgt alleen nog financiële steun van de provincie Groningen. Drenthe en Friesland trekken hun handen er voorlopig van af.

'Wij vinden het heel belangrijk dat er een plek is waar sociaal-economische partners, werkgevers en werknemers elkaar spreken, in het gezelschap van mensen die verstandige adviezen kunnen geven', geeft Commissaris van de Koning René Paas als reden waarom Groningen wél steun blijft geven.

'Wij waarderen het zeer'

'Hoe kijkt het bedrijfsleven aan tegen de ontwikkelingen hier in het Noorden? We hebben altijd een abonnement op de werkloosheid en nog een paar problemen. Dus het is heel belangrijk dat we elkaar indringend blijven spreken', aldus Paas.

'En wij waarderen het zeer als ze adviezen geven hoe het verder moet. We vinden het heel belangrijk dat het gebeurt, ook als het af en toe ongemakkelijke momenten veroorzaakt. Want dat hoort erbij.'



