FC Groningen-directeur Hans Nijland sprak zondag meteen na de sneeuwwedstrijd tegen Roda JC in Kerkrade al zijn onvrede uit over het doorgaan van het duel. Ook in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord ging het erover.

'Ronduit belachelijk dat deze wedstrijd gespeeld is', zegt verslaggever Elwin Baas. 'Code oranje werd een dag eerder al afgegeven, je weet dat uitsupporters 700 kilometer op een dag moeten reizen. Ook Roda-supporters komen met de auto.'

'Houd rekening met het publiek'

Ook analist Wim Masker is duidelijk: 'Je moet rekening houden met het publiek en die je doe je er geen plezier mee als je onder deze omstandigheden gaat voetballen. Het is bij Roda nooit uitverkocht, maar nu zag ik wel heel veel lege plekken. En dat kan niet de bedoeling zijn van profvoetbal. Er zat nu ongeveer de helft van wat er normaal zat.'

'Het is toch ook vermaak?'

Analist Barend Beltman denkt er wat anders over. 'Het is toch ook vermaak? Het kan toch ook wel leuk zijn? Mijn vraag is: waar ligt de grens? Soms is het ook wel grappig dat er dingen gebeuren die je niet verwacht.'

Masker: 'Maar dit kwam niet onverwacht, het was voorspeld dat er sneeuw zou vallen!'

Tom van Weert

FC Groningen speelde in Kerkrade met 2-2 gelijk, door twee doelpunten van Tom van Weert. 'Hij heeft het goed gedaan. Al had hij ook nog twee grote mogelijkheden om zijn derde binnen te schieten', zegt Baas. 'Het is geen superspits, maar als je hem laat staan komt hij altijd wel op tien goals per seizoen uit.'

'Maar buiten de zestien vind ik hem wel erg matig', zegt Beltman over Van Weert. 'Zo lang hij ze er maar inprikt, is het prima.' Masker vult aan: 'Hij is redelijk beperkt, maar werkt wel altijd keihard.'

Wat wordt het tegen PSV?

Woensdagavond treedt Groningen in het eigen Noordlease Stadion aan tegen koploper PSV, dat zondag met 3-0 verloor van Ajax. Wat voorspellen de analitici?

'3-3', denkt Baas. '1-1', stelt Beltman. Masker 'De wedstrijd begint om half zeven, ook weer zo'n belachelijk tijdstip. Dan willen we ook veel goals zien: 4-7.'

