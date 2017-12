Deel dit artikel:











Heb je een vraag over seks of soa? Dan kan je webcammen met de GGD (Foto: David Burillo/Flickr)

Groningse jongeren hoeven met hun vragen over seks en soa's vanaf deze week de GGD niet meer te bezoeken, maar kunnen in de meeste gevallen via hun smartphone of webcam bij de verpleegkundigen terecht.

Dat meldt Sense Noord-Nederland, onderdeel van de noordelijke GGD'en. Jongeren tot 25 jaar oud kunnen op deze manier bijvoorbeeld online een soa-test aanvragen. Anoniem 'Jongeren van buiten de stad hebben soms wel een uur reistijd om in Groningen, Assen of Emmen op ons spreekuur te komen', vertelt projectleider Marieke Sibon. 'Daarnaast willen jongeren die een soa-test laten doen, graag anoniem blijven. Op het online spreekuur lopen ze niet het risico bekenden tegen te komen in de wachtkamer.' Proef De GGD probeert op deze manier jongeren makkelijker bereiken. Het gaat om een proef van een half jaar. Onderzoekers van de Universiteit Maastricht en de Rutgers Stichting doen de evaluatie ervan. Ook GGD'en in andere regio's doen mee aan de proef.