Scholen staken: waar kan je dinsdag met je kinderen terecht?

Dinsdag leggen leraren opnieuw het werk neer. Ze staken voor meer loon en een lichtere werkdruk. Maar de staking betekent wel dat de kinderen een dag vrij zijn. Wat doe je als je zelf moet werken?

De makkelijkste manier is oppas regelen. Wellicht dat er een lieve opa, oma, tante of buurvrouw de kinderen wil opvangen. Mocht dat niet lukken, dan heeft kinderopvangorganisatie Kids2b aangegeven eerder open te gaan.

Tachtig kinderen meer

Kids2b, met zestien locaties in onze provincie, zet extra personeel in. Directeur Lenie van der Werf verwacht zo'n tachtig kinderen meer dan normaal. De locaties zijn vanaf 13:00 uur open, in plaats van in de loop van de middag.

Ook de buitenschoolse opvanglocaties van SKSG passen hun openingstijden aan.

Musea

Mocht je zelf ook vrij zijn, dan zijn er verschillende musea die de deuren extra (vroeg) openen in verband met de onderwijsstaking.

Zo zijn onder meer het Doe Museum in Veendam en het Legio Museum in Grootegast 's ochtends al geopend, heeft het Groninger Museum een speciaal programma samengesteld en draait het Groninger Forum diverse kinderfilms.

Kniepertjes bakken

Op de Sint Vitusschool in Winschoten leggen de leraren wel het werk neer, maar gaan ze niet demonstreren. In plaats daarvan gaan de onderwijzers samen met ouders kniepertjes bakken voor het goede doel. Met het geld dat wordt opgehaald, wordt het schoolplein opgeknapt.

En als laatste: lekker thuis op de bank met de kinderen kan ook heel gezellig zijn.

Lees ook:

- Kinderopvang gaat dinsdag eerder open en zet extra personeel in

- Leraren in basisonderwijs gaan volgende week definitief staken

- Leraren basisscholen staken voor meer salaris en minder werkdruk