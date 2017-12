Stadspartij Groningen en Algemeen Belang Ten Boer gaan samen

De Stadspartij in Groningen fuseert met Algemeen Belang in Ten Boer.

Beide partijen werken al langere tijd samen. Nu de twee gemeenten samengaan besluiten ze ook als partijen te fuseren. Welke naam de nieuwe partij krijgt is nog niet bekend.

Eigen problemen

Door de fusie ontstaat volgens de twee een lokale partij die zowel het stedelijke als het landelijke gebied goed kan vertegenwoordigen. Want die twee gebieden kampen met eigen problemen. Fractievoorzitter René Stayen van Algemeen Belang noemt vooral de gaswinning die in Ten Boer meer problemen veroorzaakt dan in de stad. 'De stem van Ten Boer moet ook doorklinken in de nieuwe grote gemeenteraad'.

'Samen sterker'

Ook Stadjers zijn volgens fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij bij de fusie met Algemeen Belang gebaat. 'Samen zij wij sterker dan elk afzonderlijk en kunnen we de belangen van onze inwoners nog beter behartigen.'

Hoorzitting

De gemeente Groningen en Ten Boer fuseren per 1 januari 2019. De bedoeling is dat ook Haren opgaat in de nieuwe gemeente. Daarover moet de Tweede Kamer nog een besluit nemen. Haren vecht de fusie aan. Binnenkort komt een kamerdelegatie daarom voor een hoorzitting naar Haren.

